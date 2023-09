Oktoberfeststimmung: Warum auf der Schwarzenberger Wiesn gerudert wird

Dirndl und Lederhosen sind zur Schwarzenberger Edelweiß-Wiesn zwar keine Pflicht, wurden aber von den meisten gern getragen.

Auf der Bühne im Festzelt der Schwarzenberger Edelweiß-Wiesn singen am Samstagabend „De Erschleicher“ den größten Hit von Achim Reichel: „Aloha Heja He“. Vor der Bühne wird getanzt. Die Tanzfläche ist gut besucht und die Stimmung schon kurz nach Acht ausgelassen. Was sofort auffällt: Wie in einem Ruderboot hintereinander sitzen...