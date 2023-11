Kommentar zur Lichterfahrt im Erzgebirge: Futter für die Rechten

Nach riesigem Aufschrei und zwischenzeitlicher Absage kann die Lichterfahrt im Erzgebirge nun doch stattfinden. Doch es bleibt ein übler Beigeschmack.

Eingeknickt. Treffender lässt es sich nicht beschreiben, was rund um die geplante Lichterfahrt im Erzgebirge geschehen ist. Erst verweigern die Behörden in Dresden die Genehmigung. Dann folgt der Aufschrei, eine Welle der Empörung und Kritik in Richtung Freistaat an den unüberwindbaren Auflagen – sogar von Landrat Rico Anton. Der...