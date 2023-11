Lichterfahrt im Erzgebirge: Endgültige Entscheidung gefallen

Nach der Absage der geplanten Lichterfahrt am Sonnabend nun die Kehrtwende. Behördliche Auflagen schlugen derart hohe Wellen, dass am Donnerstag in Dresden nochmals dazu beraten wurde. Es gibt einen Kompromiss.

Jubel im Erzgebirge – die Behörde ist eingeknickt. Die für den späten Samstagnachmittag geplante Lichterfahrt im Erzgebirge findet statt. „Ich freue mich riesig", kommentiert Organisator Sven Meyer das überraschende Umdenken in Dresden. Er habe wegen der Vorbereitung anstrengende Wochen hinter sich, so der Thumer Fuhrunternehmer, dachte...