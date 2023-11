Lichterfahrt Im Erzgebirge: Wann man die geschmückten Brummis sehen kann

Trotz Ärgers hinter den Kulissen und einer Online-Petition wird es am Sonnabend die erste Lichterfahrt in diesem Jahr im Erzgebirge geben. Vielleicht ein gutes Zeichen auch für andere Akteure.

Die Route für die Lichterfahrt im Erzgebirge am 25. November – die erste in diesem Jahr – steht fest. Und was noch wichtiger ist. Die Genehmigung macht anderen Hoffnung. Vor einigen Tagen war Organisator Sven Meyer noch skeptisch, hatte er doch arge Bedenken, dass aus der dritten Auflage nur ein Treff auf dem Annaberger Kätplatz werden muss....