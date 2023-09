Konzertreihe aus dem Herzen des Erzgebirges bietet mehr als Musik

Im Verlauf der Premiere der Montankonzert-Reihe im Jahr 2021 war das Bergmusikkorps „Frisch Glück“ Annaberg-Buchholz/ Frohnau in Geyer zu Gast. Die St.-Laurentius-Kirche in der Bingestadt wird auch in diesem Jahr wieder eine Spielstätte auf der Tour des Ensembles sein. Bild: André Rieß