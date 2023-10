Kradfahrer bei Unfall nahe Crottendorf verletzt

Ein Yamaha-Fahrer ist am Montagmittag zwischen Crottendorf und Neudorf gestürzt.

Crottendorf.

Aus noch ungeklärter Ursache ist es am Montag zwischen Neudorf und Crottendorf zu einem Unfall mit einem Motorrad gekommen. Laut Polizei kam ein 19-Jähriger mit seiner Yamaha von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Leitplanke. Wie die Polizei mitteilt, verletzte sich der Mann bei dem Unfall leicht. Vorsorglich wurde er zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Passiert ist der Unfall laut Polizei kurz vor 13 Uhr auf der S 268, etwa 50 Meter vor dem „Waldhaus“. Aus Richtung Neudorf kommend fuhr der 19-Jährige in einer Linkskurve nach rechts und stürzte dabei. Anschließend rutschte er mit seinem Krad bis zur Fahrbahnmitte und verletzte sich. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 8200 Euro. (hema)