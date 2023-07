Kreissäge in Ehrenfriedersdorf gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Vier Wochen nach einem Einbruch in einen Schuppen in Ehrenfriedersdorf suchen die Beamten des Kriminaldienst des Polizeirevieres Annaberg nun nach Zeugen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten sich Unbekannte vom 25. Juni, 21 Uhr, bis 27. Juni, 21.30 Uhr, gewaltsam Zutritt auf ein Grundstück in der Wettinstraße verschafft. Aus einem...