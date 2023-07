Kreisstadt kauft Brache und bereitet Abriss vor

Das Gebäude am Sonnenberg 6 in Annaberg-Buchholz befindet sich in einem ruinösen Zustand. Die öffentliche Sicherheit sei gefährdet. Die Stadt strebt nun den Rückbau an.

Fenster sind eingeschlagen oder mit Holzplatten verschlossen. Im Inneren sind Decken eingebrochen. Das Eckhaus am Sonnenberg 6 nahe des Busbahnhofs in Annaberg-Buchholz befindet sich in einem desaströsen Zustand. Die Stadtverwaltung selbst spricht von einem Problemgebäude, welches die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet und daher ein...