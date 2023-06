Kreisstraße in Mildenau wird bald gesperrt

Ab dem 19. Juni, also ab Montag in einer Woche, wird die Wiesenbader Straße in Mildenau in einem Teil voll gesperrt. Betroffen ist der Abschnitt im Bereich Hausnummer 8 bis Wiesenweg, wie aus der zuständigen Abteilung im Landratsamt des Erzgebirgskreises zu erfahren war. Grund der geplanten Sperrung sind notwendige Arbeiten zum Verlegen eines...