Kripo: Defekter Akku offenbar Ursache für Garagenbrand in Annaberg-Bucholz

Die Zündung eines defekten Akkus war offenbar die Ursache für den Garagenbrand in der Nacht zu Montag in Annaberg-Bucholz. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Brandursachenermittler der Chemnitzer Kriminalpolizei hatten am Montag den Brandort an der Theodor-Preuß-Straße untersucht. Der entstandene Sachschaden wurde auf mehrere Zehntausend...