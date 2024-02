Kunstkeller Annaberg startet mit Liederabend ins neue Jahr

Texte von Bertolt Brecht stehen am Sonnabend im Mittelpunkt eines Programms im Kunstkeller Annaberg. Eine Ausstellung wird dort ebenfalls gezeigt.

Ein Liederabend mit Texten von Bertolt Brecht findet am Sonnabend im Kunstkeller Annaberg statt. Es ist der Veranstaltungsauftakt in diesem Jahr, wie dessen Leiter Jörg Seifert sagt. Susanne Päckert, Beate Junghans, Jörg Seifert und Carsten Junghans werden Texte von Brecht vortragen – zu Melodien von Jörg Seifert. Beginn ist am Sonnabend, 17...