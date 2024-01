Kurzzeitige baubedingte Vollsperrungen in Annaberg-Buchholz

Betroffen sind der Eisenstuckplatz und die Buchholzer Straße. Ursachen: der Wechsel eines Heizungskessels und die Demontage eines Baukrans

In den nächsten Tagen kommt es in Annaberg-Buchholz zu kurzzeitigen baubedingten Vollsperrungen. Betroffen sind der Eisenstuckplatz und die Buchholzer Straße. Das teilt die Stadtverwaltung mit. So ist der Eisenstuckplatz am Mittwoch noch einmal voll gesperrt, da ein Wechsel des Heizungskessels bei der Sparkasse erfolgt. Am 15. und 16. Januar...