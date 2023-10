Kurzzeitige Verkehrseinschränkungen in Annaberg-Buchholz

Je nach Wetterlage sind zum Beispiel Gewährleistungsarbeiten am Asphalt auf der B 95 geplant. Zudem finden Baumpflegearbeiten im Stadtgebiet statt.

Zu mehreren kurzzeitigen Verkehrseinschränkungen kommt es seit Montag in Annaberg-Buchholz und Umgebung. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, werden zwischen 16. und 27. Oktober an zwei bis drei Tagen, je nach Wetterlage, Gewährleistungsarbeiten am Asphalt auf der B 95 zwischen Oberwiesenthaler Weg und Brücke am Einschnitt vorgenommen. Die...