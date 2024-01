Landkreis-Gymnasiums „St. Annen“ Annaberg-Buchholz gewinnt ersten Welterbe-Jugendpreis

Die Schüler wollen Junior-Guides für ein Besucherbergwerk ausbilden. Die Auszeichnung nimmt der Welterbeverein Montanregion Erzgebirge vor.

Zur Mitgliederversammlung des Welterbevereins Montanregion Erzgebirge am Montag in Altenberg wird der erste Welterbe-Jugendpreis verliehen. Der mit 1500 Euro dotierte erste Preis geht an das Landkreis-Gymnasiums „St. Annen“ Annaberg-Buchholz. Im Rahmen eines Ganztagesangebots in Kooperation mit dem Verein Altbergbau...