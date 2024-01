Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří weckt jetzt am Eiskanal in Altenberg Aufmerksamkeit

Seit Wochenbeginn sausen die Bobs durch den Eiskanal von Altenberg. Die Weltmeisterkulisse ziert jetzt Welterbe-Werbung: die Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří weckt internationale Aufmerksamkeit.

Die Kulisse des Sachsen-Energie-Eiskanals im Kohlgrund in Altenberg ist am Montag Schauplatz der Mitgliederversammlung des Welterbevereins Montanregion Erzgebirge gewesen. Die Akteure um Geschäftsführer Steve Ittershagen vollzogen den Start in das Jahr 2024, welches von einem Ereignis geprägt ist: die Aufnahme in die Liste des UNESCO-Welterbes...