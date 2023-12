Lichterfahrt im Erzgebirge: Droht das nächste Aus?

Unzählige Fotos von der Lichterfahrt Erzgebirge 2023 sind in den sozialen Medien geteilt worden. Der Tross von 100 Fahrzeugen, der am 25. November ab Kätplatz in Annaberg doch noch fahren durfte, begeisterte viele. Doch wie es weitergeht, weiß immer noch keiner. Das zehrt an den Nerven. Bild: Sebastian Paul