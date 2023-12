Lichterfahrt im Erzgebirge: Organisatorin erhält grünes Licht

Bis zuletzt musste Maria Fischer bangen, ob die Tour am dritten Advent starten kann. Nun ist klar: Sie darf, mit weniger Fahrzeugen als möglich gewesen wären. Kommen dennoch alle zum Zuge?

Die frohe Botschaft erreichte Maria Fischer diesen Montag. „Kurz vor Mittag habe ich die Erlaubnis bekommen“, sagt die Organisatorin der Lichterfahrt, die am dritten Advent Menschen in sozialen Einrichtungen beglücken soll – und damit viele Erzgebirger an der Strecke. Das hat das Landratsamt des Erzgebirgskreises „Freie Presse“...