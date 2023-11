Lieblingsbäcker: Schon mehr als 3000 Erzgebirger haben ihre Stimme abgegeben

Die Internetgemeinde ist verzückt und unterstützt die Suche nach dem Lieblingsbäcker der Erzgebirger. Aus nahezu jedem Dorf gibt es einen Geheimtipp. Wer da nicht Appetit bekommt …

Zum Glück hat Rolf Köhler Probleme mit der Höhe. Ursprünglich wollte der Neudorfer Bäckermeister nämlich Klempner werden. Keine leckeren Mohnzöpfe aus Neudorf, keine Pfannkuchen, keine Stollen? Nicht auszumalen. So aber steht der 60-Jährige in der Backstube – in dritter Generation.