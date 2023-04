Linke will sich über Sport austauschen

Annaberg-Buchholz.

Am Montag kommt Marika Tändler-Walenta, Landtagsabgeordnete der Linken und sportpolitische Fraktionssprecherin, nach Annaberg. Beim Kreissportbund Erzgebirge will sie sich im Rahmen einer zweiwöchigen Sachsentour ein Bild über den Sport und Bedürfnisse von Vereinen und Verbänden in der Region machen, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Insbesondere geht es um die Lage nach dem Ende der Coronapandemie. Auch Investitionsbedarf, Nachwuchsproblematik und Ehrenamtsförderung spielen eine Rolle. (urm)