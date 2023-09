Mädchen entdeckt Riesenpilz im Erzgebirge

Der achtjährigen Johanna ist ein großer Fund am Fuße des Scheibenbergs geglückt. Imbissbesucher machten gleichfalls große Augen.

Sie kann ihn kaum mit ihren Armen umfassen. Die achtjährige Johanna Kurz hat im Wald einen Riesenpilz entdeckt. „Er ist fast zwei Kilogramm schwer, hat einen Durchmesser von 31 Zentimetern“, sagt Christina Berghold. Die Chemnitzerin besuchte am Donnerstag ihre Enkel Johanna und Jonathan in Scheibenberg. Am Nachmittag beim Spaziergang am Fuße...