Malle-Party im Erzgebirge: Und die Bühne steht in einem Ententeich

Das Duo Annel & Alois bereitet sich aufs Ententeich-Open-Air 2023 vor. Es steigt am Samstag an der Waldschänke Geyer. Doch wie kommt man auf so eine Idee?

Die ersten beiden Male sind sie noch auf einem selbst gebauten Floß aufgetreten. Doch schon seit Langem gibt es für das Ententeich-Open-Air mit Annel & Alois an der Waldschänke Geyer eine feste Bühne – natürlich im Ententeich. Am Samstag steigt die 11. Auflage der Sause. Motto: „Malle-Party an der Playa de Ente".