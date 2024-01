Mit Brass-Klängen geht es im Erzgebirge ins neue Jahr

Zum Thumer Neujahrskonzert wird für Sonntag in die Kirche „Zum Heiligen Kreuz“ in den Ortsteil Herold eingeladen. Ein Ehepaar organisiert das Ganze mit viel Leidenschaft.

Es ist zu einer beliebten Tradition geworden: Das Neujahrskonzert in der Stadt Thum. Zur sechsten Auflage wird für Sonntag, 16.30 Uhr in die Kirche „Zum Heiligen Kreuz“ in den Ortsteil Herold eingeladen. Diesmal tritt das Ensemble Josiger Brass auf, bestehend aus Musikern des Thumer Jugendblasorchesters.