Mode zwischen Graffiti und Oldtimer: Modenacht in Annaberg wartet mit nicht alltäglichen Blickfängen auf

Den letzten Schrei in Sachen Mode? Den brauchen die Erzgebirger nicht. Sie sind da eher praktisch veranlagt. Das gilt auch für die Annaberger. Die alljährliche Modenacht ihrer Innenstadthändler lassen sie sich dennoch nicht entgehen. So waren auch zur 21. Auflage am Samstagabend wieder Hunderte auf dem Markt und den angrenzenden Einkaufsstraßen...