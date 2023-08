Kunst an der Grenze: Wie ein Bildhauer aus dem Erzgebirge den russischen Bären als Spinner entlarvt

Sie liegt abgelegen am Erzgebirgskamm: die Galerie im Pfarrhaus in Jöhstadt. Stammpublikum hat sie dennoch gefunden. Derzeit regt ein Holzbildhauermeister mit seinen Arbeiten zur Diskussion an.

Die Pfarrstelle in der Sankt-Salvator-Kirchgemeinde Jöhstadt ist nach wie vor nicht besetzt, seit Pfarrerin Arne Mehnert vor drei Jahren in die Kirchgemeinde nach Ebersbrunn in Westsachsen gewechselt ist. Reges Treiben herrscht im Pfarrhaus dennoch regelmäßig. Dafür sorgen einige wenige ehrenamtliche Enthusiasten mit regelmäßigen...