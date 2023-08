Modegeschäft in der Annaberger Innenstadt geschlossen

Fast 26 Jahre hat Elisabeth Hilbert aus Neundorf in ihrem Modegeschäft an der Buchholzer Straße hinter dem Verkaufstresen gestanden – vorher bereits sieben Jahren in ihrem Laden an der Großen Kirchgasse. Hochwertige und individuelle Damenoberbekleidung hat sie ihr ganzes Berufsleben begleitet. Nun aber zieht sie sich in den wohlverdienten...