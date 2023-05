Mopedfahrer stürzt bei Flucht vor Polizeikontrolle

Nicht weit gekommen: Einer Polizeistreife fiel in der Nacht zum Freitag in Annaberg-Buchholz auf der Dresdner Straße (B 101) ein Simson-Moped auf, weil der Sozius keinen Helm trug. Grund genug für eine Verkehrskontrolle. Die Anhaltezeichen ignorierte der Fahrer allerdings. Der Fluchtversuch endete aber kurz darauf vermutlich schmerzhaft. In der...