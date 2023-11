Nach brutaler Attacke am Annaberger Busbahnhof: Jetzt spricht die Mutter des Opfers

Seit dem Angriff auf den 18-Jährigen lebe die Familie in Angst, sagt die Mutter. Dabei sei ihr Sohn nicht das erste Opfer von Gewalt am Busbahnhof in Annaberg. Was die Erzgebirgerin besonders empört.

Annaberg-Buchholz. Ihr Sohn hätte tot sein können, sagt eine Mutter aus dem Erzgebirge. Ihr Junge war das Opfer der brutalen Attacke, die sich vor anderthalb Wochen am Busbahnhof und im angrenzenden Stadtpark in Annaberg-Buchholz ereignet hat. Auch aufgrund der Videos von der Straftat, die sich wie ein Lauffeuer in den sozialen Netzwerken ausbreiteten, sorgte der Angriff auf den 18-Jährigen für viel Wirbel über die Kreisstadt hinaus. Nun wagt die Mutter den mutigen Schritt an die Öffentlichkeit. Warum für sie nicht nur die rohe Gewalt unbegreiflich ist.

"Die Bilder gehen mir nicht mehr aus dem Kopf"

Was war passiert? Vergangene Woche verbreiteten sich Videos im Netz, die zeigen, wie eine Gruppe Jugendlicher auf einen einzelnen Teenager losgeht. Der 18-Jährige wird von zwei Jugendlichen am Busbahnhof sowie im angrenzenden Park geschlagen, getreten und mit roher Gewalt zu Boden gebracht. Ereignet hatte sich die Tat bereits am vorangegangenen Sonntag.

Auch die Mutter des Opfers hat die Prügelvideos gesehen. "Die Bilder gehen mir nicht mehr aus dem Kopf." Sie habe nächtelang nicht schlafen und nicht richtig essen können. Andererseits sei sie aber froh und dankbar, dass die Aufnahmen publik gemacht wurden. So konnten die beiden 15- und 16-jährigen deutschen Tatverdächtigen ermittelt und gegen sie Anzeige wegen schwerer Körperverletzung erstattet werden.