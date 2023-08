Neue Bildungs- und Begegnungsstätte: Scheibenberg weiht Millionenprojekt ein

Nach mehr als zwei Jahren Bauzeit sind die Arbeiten an dem 5,1 Millionen Euro teuren Gebäudekomplex in Scheibenberg abgeschlossen. Warum das Vorhaben für die Stadt so bedeutsam ist.

Es sei ein langer Weg gewesen, betonte Scheibenbergs Bürgermeister Michael Staib. Mehr als zwei Jahre wurde am mit Abstand größten Projekt der Bergstadt gebaut. Am Donnerstag war es so weit. Die neue Bildungs- und Begegnungsstätte konnte eingeweiht werden. Allen voran die Kinder der Stadt profitieren von dem 5,1 Millionen Euro teuren...