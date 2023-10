Neue Friedensglocke auf dem Fichtelberg geweiht: Warum nun weiter Spenden gesammelt werden

Mit der Weihe der neuen Friedensglocke am Reformationstag 2023 ist ein wichtiges Zwischenziel erreicht. Doch der Verein muss weiter Spenden sammeln.

Nichts scheint in diesen Tagen wichtiger als der Wunsch nach Frieden auf der Welt. Umso stärker ist die Symbolkraft, die am Reformationstag vom Erzgebirge ausgeht. Denn auf dem höchsten Berg der neuen Bundesländer, dem Fichtelbergplateau in 1215 Metern Höhe, wurde die neue Friedensglocke geweiht und erstmals angeschlagen.