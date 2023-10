Neuer berufsbegleitender Studiengang an der Hochschule Annaberg-Buchholz

Business Administration erweitert ab sofort das Studienangebot in Annaberg-Buchholz. Bewerbungen sind noch möglich.

Die Hochschule in Annaberg-Buchholz erweitert ihr Angebot für berufsbegleitende Studiengänge im Wintersemester 2023/24. Bereits seit 2022 bietet die Fachhochschule Dresden Bachelor-Studiengänge in Sozialpädagogik und Pflegemanagement an, die in der Bergstadt stattfinden. Mit Start des aktuellen Wintersemesters wurde es nun auch möglich, ein...