Neues Bed and Breakfast im Erzgebirge: Von Bimmelbahn- bis Bergwerkszimmer

In Neudorf öffnet diesen Samstag eine neue Herberge. Das „Neidorf Inn“ will sich modern und zugleich erzgebirgisch zeigen. Vier Themenzimmer machen das Übernachten besonders.

Gefeiert wird an diesem Samstag in Neudorf. Genauer gesagt: an der Karlsbader Straße 205. Annett und Tom Jahn eröffnen das „Neidorf Inn“, ein Bed und Breakfast-Angebot für Gäste, die das Erzgebirge auf besondere Weise kennen lernen wollen.