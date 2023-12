Neujahrskonzert am Montag in Jöhstadt

Ab 16.30 Uhr erklingt in der St. Salvatorkirche die „Musikalische Weihnachtsgeschichte“. Der Eintritt ist kostenlos, die Kirche geheizt.

Ein Neujahrskonzert ist am Montag, 1. Januar 2024, in Jöhstadt zu erleben. Ab 16.30 Uhr erklingt in der St. Salvatorkirche die „Musikalische Weihnachtsgeschichte“ von Torsten Sterzik mit Werken von Christian Heinrich Rinck (1770-1846) für Sprecher und Orgel (optional mit Gesang). „Darin kommen freie und weihnachtlich-choralgebundene...