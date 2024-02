Oberwiesenthals Räte diskutieren über Zukunft des „Wiesenthaler K3“

Im Museum im Herzen des Kurorts soll sich einiges ändern. Das hätte auch personelle Konsequenzen. Ein Thema am Dienstagabend im „K3“.

Wenn am Dienstag die Stadträte von Oberwiesenthal ab 20 Uhr im „Wiesenthaler K3“ den öffentlichen Teil ihrer Sitzung in Angriff nehmen, ist auch die Zukunft des „K3“ ein Thema. Das in dem Haus im Herzen des Kurorts beheimatete Museum soll in diesem Jahr grundlegend umstrukturiert und dabei verkleinert werden. Dadurch reduziert sich auch...