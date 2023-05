Pöhlbergpreis: Enkel wandelt auf den Spuren von "Meister Sprung"

Man schrieb das Jahr 1923. Nach der erfolgreichen Premiere des Pöhlbergrennens in Annaberg im August zwei Jahre zuvor war es an der Zeit, das Motorrad-Straßenrennen Anfang September fortzuführen. In der Klasse B der Industriefahrer gelang es dem Rennfahrer Hans Sprung, innerhalb von 4 Minuten und 26 Sekunden vom Marktplatz der Bergstadt bis zum...