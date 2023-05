Simson-Fahrer aufgepasst: Pöhlbergpreis in Annaberg wartet mit Neuheit auf

Am Pfingstsamstag röhren wieder die Motoren in Annaberg-Buchholz. Der beliebte Pöhlbergpreis erlebt seine 24. Auflage. Erneut werden mit historischen Autos und Motorrädern echte Hingucker zu der Gleichmäßigkeitsfahrt in der Kreisstadt erwartet. Doch in diesem Jahr gibt es zum Oldtimer-Treffen eine absolute Neuheit. Die Organisatoren wollen gezielt...