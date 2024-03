Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht in Annaberg-Buchholz

Ein auf der Wilischstraße geparkter schwarzer Golf ist von einem unbekannten Fahrzeug touchiert worden. Schaden: 3000 Euro. Der Verursacher fuhr weiter.

Annaberg-Buchholz.

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht am Donnerstagabend in Annaberg-Buchholz. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Freitag mitteilte, parkte gegen 19.30 Uhr ein schwarzer VW Golf auf der Wilischstraße, Höhe Hausgrundstück 11. Zu dieser Zeit beschädigte laut Polizeibericht ein bislang unbekanntes Fahrzeug, Farbe vermutlich gelb, den Golf an der vorderen linken Fahrzeugseite und verursachte Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Der Fahrzeugführer entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Wer kann Angaben zum Unfallhergang beziehungsweise zum unbekannten Unfallverursacher machen? Unter der Telefonnummer 03733 880 werden Hinweise im Polizeirevier Annaberg-Buchholz entgegengenommen. (hd)