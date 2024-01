Ein Toyota wurde auf der Bärensteiner Straße von einem entgegenkommenden dunkelfarbenen Pkw touchiert, dessen Fahrer unerlaubt die Unfallstelle verließ.

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht in Königswalde. Laut einem Bericht der Polizeidirektion Chemnitz war der Fahrer eines Toyota am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr auf der Bärensteiner Straße (S 262) aus Richtung Brettmühle kommend in Richtung Königswalde unterwegs, als es wegen der geringen Fahrbahnbreite und der Nichtbeachtung des...