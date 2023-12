Polizei sucht Zeugen eines Unfalls in Annaberg-Buchholz

An der Kreuzung Dresdner Straße/Barbara-Uthmann-Ring kollidiert ein Opel mit einem Seat. Beteiligte machen unterschiedlichen Angaben zum Unfallhergang.

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls am Freitag, 8. Dezember, in Annaberg-Buchholz. Laut Polizei war der Fahrer eines Opel gegen 19.50 Uhr auf der Dresdner Straße (B 101) aus Richtung Kreuzung B 95/B 101 kommend in Richtung Thermalbad Wiesenbad unterwegs. An der Kreuzung Dresdner Straße/Barbara-Uthmann-Ring/Wohngebiet Adam Ries wollte...