Polizei sucht Zeugen zweier Unfälle mit Fahrerflucht in Ehrenfriedersdorf und Jahnsbach

In Ehrenfriedersdorf musste ein Skoda-Fahrer einem entgegenkommenden Bus ausweichen. In Jahnsbach wurde eine Grundstücksmauer beschädigt.

Die Polizei sucht Zeugen zweier Unfälle mit Fahrerflucht. In Ehrenfriedersdorf war am Mittwoch gegen 22.30 Uhr ein Skoda auf der Chemnitzer Straße in Richtung Thum unterwegs. Kurz vor dem Abzweig Herolder Straße kam ihm ein Bus entgegen, der laut Polizei nicht weit genug rechts gefahren ist. Um eine Kollision zu vermeiden, musste der...