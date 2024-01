Protest im Erzgebirge: Zufahrten zur A 72 bis Samstag teilweise gesperrt - und das rund um die Uhr

Der Protest im Erzgebirge geht weiter. Davon betroffen: die Zufahrten zur Autobahn 72. Es gibt allerdings regelmäßig Sperrungs-Pausen. Was Autofahrer wissen müssen.

Am Mittwoch ist der Protest an die Autobahn 72 im Erzgebirge zurückgekehrt. Seit 0 Uhr finden erneut Aktionen an den Zufahrten im Raum Stollberg statt.