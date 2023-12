Prügelei mit mehreren Beteiligten in Annaberg-Buchholz

Nach ersten Erkenntnissen haben sich ein 16-Jähriger und zwei 15-Jährige mit zwei 18-Jährigen eine körperliche Auseinandersetzung geliefert.

Wegen einer Prügelei mit mehreren Beteiligten wurden Rettungskräfte und Polizisten am Montagabend in die Wolkensteiner Straße in Annaberg-Buchholz gerufen. Dort trafen die Beamten auf einen leicht Verletzten (18). Kurz darauf erschien ein weiterer Mann (18), der ebenfalls leichte Verletzungen aufwies und offensichtlich an der Auseinandersetzung...