Regen platzt in Cunersdorfer Waldfest

Regenschauer haben am Samstagabend das Waldfest im Annaberg-Buchholzer Ortsteil Cunersdorf, bei dem sich über das Wochenende unter anderem mehrere DJ‘s die Klinke in die Hand gaben, etwas ausgebremst. So wurde dem Traktorziehen zunächst ein Strich durch die Rechnung gemacht. Als sich die Regenwolken wieder verzogen hatten, fand es als reine...