Regional und naturbewusst: Forsthaus in Buchholz empfängt wieder Gäste

Drei Jahre lang war das Landhotel samt Gasthof geschlossen. Seit Mai können wieder Gäste in dem markanten Gebäude übernachten. Was das neue Betreiberpaar mit dem Naturhotel vorhat.

Obwohl es nie eine offizielle Neueröffnung gegeben hat, sind schon viele Wochenenden im ehemaligen Landhotel und Gasthof Forsthaus in Annaberg-Buchholz ausgebucht. „Man hat uns damals in einem Seminar für Existenzgründer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands gesagt, wir sollen einfach mal die Tür aufschließen und sehen, was...