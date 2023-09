Rohbau an der S 260 wächst: Tannenberg kombiniert Neubau und Altbau für Feuerwehrdepot

An der viel befahrenen Strecke zur Autobahn verwirklicht die Gemeinde ein Millionenprojekt. Dafür spielt auch eine ehemalige Gaststätte eine wichtige Rolle.

An diesem Rohbau im Erzgebirge fahren täglich Tausende Fahrzeuge vorbei: An der S 260 in Tannenberg, die viele als Zubringer in Richtung Autobahn A 72 nutzen, entsteht das neue Feuerwehrdepot des Orts. Ein Neubau wird dabei mit der Modernisierung eines ortsbildprägenden Gebäudes verbunden: der einstigen Gaststätte „Wiesenschlößchen“.