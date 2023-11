Running Dinner im Erzgebirge geht in die nächste Runde

Das Veranstaltungsformat erlebt seine dritte Auflage. Am 25. November führt ein Drei-Gänge-Menü die Teilnehmer wieder quer durch die Innenstadt von Annaberg-Buchholz.

Das machen wir wieder. So lautete der einhellige Tenor nach dem jüngsten Running Dinner in Annaberg-Buchholz. Im Mai führte ein Drei-Gänge-Menü 22 Teilnehmer quer durch die Kreisstadt. Nach der Premiere im Vorjahr und dem erneuten Erfolg im Frühsommer folgt nun am 25. November bereits die dritte Auflage des Veranstaltungsformats, das leckeres...