Sauerkrautfest im Erzgebirge mit tänzerischer Uraufführung

Wie heißt es so schön: Sauer macht lustig. In Elterlein steigt rund um eine saure Spezialität und ihre Herstellung am Sonnabend eine Party. Den Gastgebern geht es aber auch ums Klöppeln.

Der Förderverein Barbara-Uttmann-Haus Elterlein hat sich für sein Sauerkrautfest den Sonnabend direkt vorm (Sonn-)Tag des traditionellen Handwerks ausgeguckt. Das bunte Treiben rund ums saure Kraut erlebt an diesem Sonnabend ab 10.30 Uhr seine vierte Auflage. Wegen der Bauarbeiten am Barbara-Uttmann-Haus wieder auf dem Markt und in der „Alten...