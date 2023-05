Schnäppchen gefällig? 60 Stände bei Flohmarkt in Buchholzer Höfen

In der Kreisstadt steigt am Samstag wieder der beliebte Garagen- und Hofflohmarkt. Gar nicht so einfach, alle Teilnehmer zu finden. Doch die Macher haben vorgesorgt.

