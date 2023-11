Schwerer Unfall am Donnerstagmorgen in Annaberg-Buchholz: B 95 längere Zeit gesperrt

Beim Zusammenprall von zwei Fahrzeugen gab es offenbar zwei Verletzte. In einem Pkw löste das automatische Notrufsystem aus.

Ein schwerer Unfall hat sich am frühen Donnerstagmorgen im Bereich der Einmündung B 95/Bärensteiner Straße in Annaberg-Buchholz ereignet. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sind beim Zusammenprall von zwei Fahrzeugen zwei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Buchholz, die ebenso am Einsatzort war, hatte in einem...