Sehmataler Schüler präsentieren Projektergebnisse

Zum Abschluss des Projektes "Montanregion Erzgebirge" laden die Schüler und Lehrer der Grundschule Sehmatal am 5. Mai - dem kommenden Freitag - zu einem Tag der offenen Tür in Neudorf ein. Die Besucher erhalten zwischen 14 und 18 Uhr neben einem Einblick in die Schule und die Unterrichtsräume die Möglichkeit zu einem Gespräch mit den Lehrern des...