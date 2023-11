Skibetrieb am Fichtelberg: Starttermin steht jetzt fest

Die Mitarbeiter der beiden Liftbetreiberfirmen in Oberwiesenthal arbeiten quasi rund um die Uhr. Das lohnt sich offenbar.

Gute Nachricht für Freunde des alpinen Skifahrens: In Sachsens größten Skigebiet beginnt die Wintersaison deutlich vor der offiziellen Wintereröffnungsparty am 16. Dezember. „Wir starten den Skibetrieb am kommenden Mittwoch“, sagte Constantin Gläß, der Geschäftsführer der Liftgesellschaft Oberwiesenthal (LGO) am Donnerstagvormittag der...